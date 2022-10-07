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Макрон запропонував створити фонд ЄС на 100 млн євро для придбання зброї Україні

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Париж, П'ятниця 07 жовтня 2022 19:14
Макрон запропонував створити фонд ЄС на 100 млн євро для придбання зброї Україні Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз має намір створити спеціальний фонд у розмірі 100 млн євро для закупівлі зброї та військової техніки українській армії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я запропонував країнам Євросоюзу заснувати новий фонд у розмірі 100 млн євро, який дозволив би Україні купувати озброєння у європейських виробників", - заявив Макрон.

Новий фонд дасть ЗСУ можливість безпосередньо комунікувати з виробниками та набувати у них озброєння. Також президент Франції підтвердив готовність надати Україні додаткові САУ Caesar.

Раніше повідомлялося, що Франція розглядає можливість відправки в Україну додаткових самохідних гармат артилерійських Caesar. Президент Еммануель Макрон заявив, що продовжить підтримку України.

Також ми писали, що Франція готується поставити Україні нову партію САУ Caesar , взяту із замовлення для Данії.

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