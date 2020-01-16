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Франция направит флагманский авианосец на Ближний Восток

Новости » Политика     16.01.2020 - 22:28
Франция направит флагманский авианосец на Ближний Восток
Фото: авианосец "Шарль де Голль" (wikipedia.org)

Французский авианосец будет находиться на Ближнем Востоке до апреля 2020 года

Франция направит флагманский авианосец "Шарль де Голль" на Ближний Восток для поддержки военных операций в регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление французского президента Эммануэля Макрона, который транслировался в Twitter.

По словам Макрона, флагманский французский авианосец "Шарль де Голль" отправится на Ближний Восток, где пробудет до апреля 2020 года. Авианосец будет осуществлять поддержку военных операций Франции в регионе.

"Авианосец будет поддерживать операцию Chammal с января по апрель 2020 года, а затем будет переведен в Атлантику и Северное море", - заявил он.

Президент Франции добавил, что во время похода на Ближний Восток авианосец "Шарль де Голль" будут сопровождать военные стран-союзников.

"Германия, Нидерланды, Испания, Португалия и Греция примут участие в сопровождении авианосца во время его миссии", - добавил Макрон.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что европейские войска могут оказаться в опасности на Ближнем Востоке. Рухани подчеркнул, что европейские военные "окажутся в опасности", если против Ирана будут введены новые санкции.

Также РБК-Украина писало, что Великобритания решила усилить меры безопасности в Ормузском проливе из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Британское правительство дало приказ военным кораблям HMS Montrose и HMS Defender подготовиться к возвращению в Ормузский пролив.

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Новости Украины ФранцияавианосецБлижний восток
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