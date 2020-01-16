Франція направить флагманський авіаносець на Близький Схід

Фото: авіаносець "Шарль де Голь" (wikipedia.org)

Французький авіаносець перебуватиме на Близькому Сході до квітня 2020 року

Франція направить флагманський авіаносець "Шарль де Голь" на Близький Схід для підтримки військових операцій у регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ французького президента Еммануеля Макрона, який транслювався у Twitter.

За словами Макрона, флагманський французький авіаносець "Шарль де Голь" відправиться на Близький Схід, де пробуде до квітня 2020 року. Авіаносець здійснюватиме підтримку військових операцій Франції в регіоні.

"Авіаносець буде підтримувати операцію Chammal з січня по квітень 2020 року, а потім буде переведений в Атлантику та Північне море", - заявив він.

Президент Франції додав, що під час походу на Близький Схід авіаносець "Шарль де Голь" супроводжуватимуть військові країн-союзників.

"Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Португалія та Греція візьмуть участь в супроводі авіаносця під час його місії", - додав Макрон.

EN DIRECT I Vœux aux armées depuis la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy. https://t.co/nWaEAmgfdy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 16, 2020

Нагадаємо, раніше президент Ірану Хасан Рухані попередив, що європейські війська можуть опинитися в небезпеці на Близькому Сході. Рухані наголосив, що європейські військові "опиняться в небезпеці", якщо проти Ірану будуть введені нові санкції.

Також РБК-Україна писало, що Британія вирішила посилити заходи безпеки в Ормузькій протоці через напруження ситуації на Близькому Сході. Британський уряд дав наказ військовим кораблям HMS Montrose та HMS Defender підготуватися до повернення в Ормузьку протоку.