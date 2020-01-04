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Британия усиливает меры безопасности в Ормузском проливе

Новости » Политика     04.01.2020 - 22:58
Британия усиливает меры безопасности в Ормузском проливе
Фото: HMS Montrose (wikipedia.com)

Военные корабли будут сопровождать суда, идущие под британским флагом

Военно-морские силы Великобритании усилят меры безопасности в Ормузском проливе на фоне напряженности в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Британии Бен Уоллес рассказал, что дал приказ военным кораблям HMS Montrose и HMS Defender подготовиться к возвращению в Ормузский пролив для сопровождения всех судов, которые будут идти под британским торговым флагом.

"Сейчас правительство предпримет все необходимые меры для защиты наших кораблей и граждан", - сказал он.

Напомним, ранее представитель НАТО Дилан Уайт сообщил, что миссия Североатлантического альянса по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена на фоне роста напряженности после убийства Сулеймани. Также решение о приостановлении работы военных инструкторов в Ираке приняли в правительстве Швеции.

Кроме того, в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Ирака. В Госдепе рекомендуют американцам покинуть Ирак из-за "напряженной ситуации в регионе".

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