Франция напомнила Путину, что у НАТО также есть ядерное оружие

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан напомнил президенту России Владимиру Путину о наличии ядерного оружия у НАТО. Такой была его реакция на угрозы Путина Западу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, президент России Владимир Путин, угрожая применением ядерного оружия, должен понимать, что НАТО тоже является ядерным альянсом.
"Да, я думаю, что Владимир Путин тоже должен понимать, что Атлантический альянс - это ядерный альянс. Это все, что я скажу по этому поводу", - сказал Ле Дриан.
Он исключил военное вмешательство НАТО для защиты Украины, однако напомнил, что
Ле Дриан.
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Напомним, что президент Франции 24 февраля позвонил Владимиру Путину. Он требовал, чтоб Путин убрал свои войска с территории Украины.
Также сообщалось, что за день войны с Россией Украина потеряла 137 украинских защитников. Еще 316 получили ранения в результате боевых действий.