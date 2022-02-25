Франция напомнила Путину, что у НАТО также есть ядерное оружие

По его словам, президент России Владимир Путин, угрожая применением ядерного оружия, должен понимать, что НАТО тоже является ядерным альянсом.

"Да, я думаю, что Владимир Путин тоже должен понимать, что Атлантический альянс - это ядерный альянс. Это все, что я скажу по этому поводу", - сказал Ле Дриан.

Он исключил военное вмешательство НАТО для защиты Украины, однако напомнил, что

Ле Дриан.

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