Макрон поговорил с Путиным о ситуации в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон стал инициатором телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Речь шла о вторжении России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля , Le Figaro .

Там отмечают, что между лидерами двух стран "состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины".

"Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции", - отмечают у Путина.

Установлено оставаться в контакте.

Вместе с тем, французское издание Le Figaro отмечает, что Макрон требовал от Путина немедленного прекращения наступления российской армии на Украину.