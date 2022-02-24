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Макрон поговорил с Путиным о ситуации в Украине

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Россия, Четверг 24 февраля 2022 23:23
Макрон поговорил с Путиным о ситуации в Украине Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент Франции Эммануэль Макрон стал инициатором телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Речь шла о вторжении России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля, Le Figaro.

Там отмечают, что между лидерами двух стран "состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины".

"Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции", - отмечают у Путина.

Установлено оставаться в контакте.

Вместе с тем, французское издание Le Figaro отмечает, что Макрон требовал от Путина немедленного прекращения наступления российской армии на Украину.

"После разговора с украинским президентом и после консультации с ним президент позвонил Владимиру Путину, чтобы потребовать немедленного прекращения российских военных операций, напомнив, что Россия подвергает себя массовым санкциям", - отмечает издание.

Напомним, что США ввели санкции против окружения Путина и российских банков. Подробности сообщили в Министерстве финансов США.

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