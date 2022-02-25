Франція нагадала Путіну, що у НАТО також є ядерна зброя

За його словами, президент Росії Володимир Путін, погрожуючи застосуванням ядерної зброї, повинен розуміти, що НАТО теж є ядерним альянсом.

"Так, я думаю, що Володимир Путін теж повинен розуміти, що Атлантичний альянс - це ядерний альянс. Це все, що я скажу з цього приводу", - сказав Ле Дріан.

Він виключив військове втручання НАТО для захисту України, однак нагадав, що

Ле Дріан.

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