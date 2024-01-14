Франція надасть Україні експертну підтримку в переговорах про вступ до ЄС

Під час свого візти до Києва у суботу, 13 січня, глава МЗС Франції, серед іншого, зустрівся із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

В ході переговорів, Сежурне запевнив, що Франція підтримуватиме Україну на кожному кроці її європейського шляху і готова надавати експертну допомогу, аби прискорити досягнення Україною критеріїв вступу.

"Ми дуже вдячні Франції, яка стала однією з перших країн-членів Європейського Союзу, що запропонувала надати свою експертну допомогу в процесі вступу України до ЄС. Цей обмін досвідом та експертизою не лише посилить Україну на шляху до членства, а й поглибить відносини між нашими країнами", - заявила Стефанішина.

Візит голови МЗС Франції до Києва

13 січня, до України прибув з візитом новий голова Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою міністри обговорили, зокрема календар між січнем та кінцем червня під час якого мають відбутись конкретні кроки на шляху до членства України до Європейського союзу.

Також Сежурне зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили низку питань, окрему увагу було приділено спільному виробництву дронів, артилерії та подальшому посиленню ППО.