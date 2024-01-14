Франция предоставит Украине экспертную поддержку в переговорах о вступлении в ЕС

В ходе своего визита в Киев в субботу, 13 января, глава МИД Франции, среди прочего, встретился с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

В ходе переговоров Сежурне заверил, что Франция будет поддерживать Украину на каждом шагу ее европейского пути и готова оказывать экспертную помощь, чтобы ускорить достижение Украиной критериев вступления.

"Мы очень благодарны Франции, которая стала одной из первых стран-членов Европейского Союза, предложившая оказать свою экспертную помощь в процессе вступления Украины в ЕС. Этот обмен опытом и экспертизой не только усилит Украину на пути к членству, но и углубит отношения между нашими странами", - заявила Стефанишина.

Визит главы МИД Франции в Киев

13 января в Украину прибыл с визитом новый глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой министры обсудили, в частности, календарь между январем и концом июня, во время которого должны состояться конкретные шаги на пути к членству Украины в Европейский союз.

Также Сежурне встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обговорили ряд вопросов, особое внимание было уделено совместному производству дронов, артиллерии и дальнейшему усилению ПВО.