ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Франция начнет поставки патрульных катеров для Украины в конце 2021

Автор: РБК-Украина

Франция в конце 2021 года начнет поставки патрульных катеров для Украины. Катера производит компания OCEA.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По его словам, этот проект стоимостью 136 млн евро получает финансовую поддержку правительства Франции за счет кредита казначейства и инвестиционного банка Bpi France. Посол отметил, что речь идет о 20 патрульных катерах длиной 32 метра.

"Они привнесут новый элемент безопасности в Украину, потому что они подходят доя патрулирования и на реках, и на море", - добавил де Понсен.

Самые читаемые новости

Напомним, в прошлом году был ратифицирован договор с Францией о морской безопасности Украины. Согласно ему, в рамках проекта по созданию Системы охраны морских границ Украины будет закуплено 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,4 млрд гривен. При этом пять катеров должны быть построены на судостроительных заводах в Николаеве.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину до конца I полугодия 2021 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Францияпоставкикатер