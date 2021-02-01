Франція розпочне поставки патрульних катерів для України в кінці 2021

Франція наприкінці 2021 року розпочне поставки патрульних катерів для України. Катери виробляє компанія OCEA.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За його словами, цей проект вартістю 136 млн євро отримує фінансову підтримку уряду Франції за рахунок кредиту казначейства та інвестиційного банку Bpi France. Посол зазначив, що мова йде про 20 патрульних катерів завдовжки 32 метри.

"Вони привнесуть новий елемент безпеки в Україну, тому що вони підходять для патрулювання та на річках, і на морі", - додав де Понсен.

Нагадаємо, минулого року було ратифіковано договір з Францією про морську безпеку України. Згідно з ним, в рамках проекту зі створення Системи охорони морських кордонів України буде закуплено 20 катерів орієнтовною вартістю 4,4 млрд гривень. При цьому п'ять катерів мають побудовати на суднобудівних заводах у Миколаєві.

Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну до кінця I півріччя 2021 року.