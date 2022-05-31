Франция начала расследование гибели своего журналиста на Донбассе

Франция создает специальную группу для расследования обстоятельств гибели журналиста Фредерика Леклерка-Имхоффа в Луганской области. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе визита в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.
Министр сообщила, что группа по расследованию обстоятельств гибели Леклерка будет возглавляться украинскими правоохранителями. Она также обратилась к прессе и призвала дать должную огласку гибели представителя медиасообщества.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Фредерик Леклерк-Имхофф был в Украине, чтобы показать реалии войны и погиб, спасаясь от российских бомб.
Напомним, что в Луганской области, во время эвакуации, в результате вражеского обстрела погиб журналист Франции. Журналист писал об эвакуации и был аккредитован в Украине.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью французского журналиста Фредерика Леклерка.
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