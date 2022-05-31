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Франція почала розслідування загибелі свого журналіста на Донбасі

Французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф (Фото: t.me/spilkanews/1312)
Автор: Константин Широкун

Франція створює спеціальну групу для розслідування обставин загибелі журналіста Фредеріка Леклерка-Імхоффа в Луганській області. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін колона в ході візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Міністр повідомила, що група з розслідування обставин загибелі Леклерка очолюватиметься українськими правоохоронцями. Вона також звернулася до преси і закликала дати належний розголос загибелі представника медіаспільноти.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Фредерік Леклерк-Імхофф був в Україні, щоб показати реалії війни і загинув, рятуючись від російських бомб.

Нагадаємо, що в Луганській області, під час евакуації, в результаті ворожого обстрілу загинув журналіст Франції. Журналіст писав про евакуацію і був акредитований в Україні.

Також раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю французького журналіста Фредеріка Леклерка.

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