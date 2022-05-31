Франція почала розслідування загибелі свого журналіста на Донбасі

Франція створює спеціальну групу для розслідування обставин загибелі журналіста Фредеріка Леклерка-Імхоффа в Луганській області. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін колона в ході візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.