Франция начала председательство в Комитете министров Совета Европы

Председательство в Комитет министров Совета Европы 17 мая перешло от Финляндии к Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Так сообщается, председательство перешло от Финляндии к Франции после встречи, в которой приняли участие 30 министров иностранных дел стран-членов организации.

Выступая в Комитете министров, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подвел итоги работы его страны в качестве председателя Кабинета министров.

В свою очередь, госсекретарь Франции по европейским делам Амели де Моншален поделилась приоритетами французского председательства.

"Основными целями председательства Франции являются сохранение и укрепление европейской системы защиты прав человека, стремление к Европе, которая сближает людей и способствует единству, а также содействие равенству и культуре "совместной жизни", а также обеспечение того, чтобы Совет Европы адаптировался ко времени и решал новые проблемы, связанные с правами человека и верховенством права (в частности, вопросы цифровых технологий и искусственного интеллекта)", - заявила Амели де Моншален.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Франция призвала страны Совета Европы поддержать усилия по сохранению Российской Федерации в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Президент Эммануэль Макрон отметил важность поиска решения, которое позволило бы сохранить Россию в ПАСЕ со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.

Кроме того, Комитет министров Совета Европы назвал двух кандидатов, которые будут бороться за пост генерального секретаря Совета Европы на выборах 2019 года. За пост будут бороться Марии Пейчинович-Бурич (Хорватия) и Дидье Рейндерса (Бельгия).