Франція може взяти шефство над одним з пунктів української формули миру

Франція може взяти під опіку реалізацію пункту української формули миру щодо ядерної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної ради Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.
За його словами, "формулу миру" підтримують на всіх рівнях державної влади Франції - від президента і до Національних зборів (нижня палата парламенту).
"Ми обговорювали питання про те, що Франція може, окрім підтримки загальної формули миру, взяти патронат ще й над одним чи кількома пунктами цієї формули миру. Зокрема, ми говорили про можливість патронату над пунктом, що стосується радіаційної та ядерної безпеки, оскільки Франція є лідером Європи та світу у таких питаннях, які пов'язані з ядерною безпекою", - додав Стефанчук.
Нагадаємо, раніше президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявляв, що він повністю підтримує українську формулу миру.
Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна ще не визначилась із місцем та датою проведення глобального саміту формули миру.
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