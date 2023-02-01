UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція може взяти шефство над одним з пунктів української формули миру

Фото: Франція може взяти шефство над одним з пунктів української формули миру (flickr by Matthieu Plante)
Автор: Іван Носальський

Франція може взяти під опіку реалізацію пункту української формули миру щодо ядерної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної ради Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.

За його словами, "формулу миру" підтримують на всіх рівнях державної влади Франції - від президента і до Національних зборів (нижня палата парламенту).

"Ми обговорювали питання про те, що Франція може, окрім підтримки загальної формули миру, взяти патронат ще й над одним чи кількома пунктами цієї формули миру. Зокрема, ми говорили про можливість патронату над пунктом, що стосується радіаційної та ядерної безпеки, оскільки Франція є лідером Європи та світу у таких питаннях, які пов'язані з ядерною безпекою", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявляв, що він повністю підтримує українську формулу миру.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна ще не визначилась із місцем та датою проведення глобального саміту формули миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяРуслан СтефанчукВерховна радаВійна Росії проти України