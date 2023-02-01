Франція може взяти шефство над одним з пунктів української формули миру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної ради Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.

За його словами, "формулу миру" підтримують на всіх рівнях державної влади Франції - від президента і до Національних зборів (нижня палата парламенту).

"Ми обговорювали питання про те, що Франція може, окрім підтримки загальної формули миру, взяти патронат ще й над одним чи кількома пунктами цієї формули миру. Зокрема, ми говорили про можливість патронату над пунктом, що стосується радіаційної та ядерної безпеки, оскільки Франція є лідером Європи та світу у таких питаннях, які пов'язані з ядерною безпекою", - додав Стефанчук.