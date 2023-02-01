ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція може взяти шефство над одним з пунктів української формули миру

Новость на русском →
Париж, Середа 01 лютого 2023 22:19
Франція може взяти шефство над одним з пунктів української формули миру Фото: Франція може взяти шефство над одним з пунктів української формули миру (flickr by Matthieu Plante)
Автор: Іван Носальський

Франція може взяти під опіку реалізацію пункту української формули миру щодо ядерної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної ради Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.

За його словами, "формулу миру" підтримують на всіх рівнях державної влади Франції - від президента і до Національних зборів (нижня палата парламенту).

"Ми обговорювали питання про те, що Франція може, окрім підтримки загальної формули миру, взяти патронат ще й над одним чи кількома пунктами цієї формули миру. Зокрема, ми говорили про можливість патронату над пунктом, що стосується радіаційної та ядерної безпеки, оскільки Франція є лідером Європи та світу у таких питаннях, які пов'язані з ядерною безпекою", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявляв, що він повністю підтримує українську формулу миру.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна ще не визначилась із місцем та датою проведення глобального саміту формули миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Руслан Стефанчук Верховна рада Війна Росії проти України
NEWS
РФ намагається прорвати оборону. Маляр розповіла про військову обстановку на сході
РФ намагається прорвати оборону. Маляр розповіла про військову обстановку на сході
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників