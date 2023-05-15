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Франція може вже зараз розпочати навчання українських пілотів, - Макрон

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Франція допускає початок навчання українських пілотів на західних винищувачах уже зараз.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Глава держави розповів, що Франція вирішила збудувати на сході країни пункти для навчання українських військових, які відповідатимуть за керівництво контрнаступом, обороною та займатимуться ремонтом техніки.

При цьому він зазначив, що вже "відчинив двері" для навчання українських пілотів.

"Навчання може розпочатися зараз... Це може бути зроблено з європейськими країнами, які готові. Я думаю, що зараз точаться дискусії з американцями", - додав Макрон.

Нагадаємо, раніше в Британії заявляли, що їх країна вже цього літа розпочне навчання українських пілотів на військових літаках F-16.

Також ми писали, що Чехія сплатить навчання для 20-25 пілотів з України.

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ФранціяЕммануель МакронДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України