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Франція може приєднати Латвію до ініціативи ядерного стримування

01:35 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: президент Франції Еммануель Макрон (ВІталій Носач - РБК-Україна)

Французький лідер Еммануель Макрон погодився розпочати переговори зі своєю країною щодо приєднання Латвії до французької ініціативи ядерного стримування. Також Франція зобов’язалася посилити свою присутність у Латвії.

Поо це заявив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я активно контактував з президентом Франції щодо тіснішої співпраці між Латвією та Францією у сфері безпеки та оборони. Президент Макрон погодився розпочати переговори з Латвією щодо приєднання нашої країни до французької ініціативи ядерного стримування", – йдеться у заяві прем’єр-міністра Латвії.

Він також додав, що Макрон висловив свою відданість посиленню військової присутності Франції в Латвії, особливо в галузі протиповітряної оборони.

Наголошується, що цей крок стався після того, як Рига погодилася утриматися від голосування щодо угоди між 27 країнами-членами ЄС про виключення двох олігархів РФ зі санкційного списку - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Загроза РФ для Латвії

Латвія є однією з країн Балтії, де Росія проявляє свої провокації час від часу, що пов'язано, зокрема, з дроновими польотами поблизу кордону, а іноді його пересікають російські БпЛА.

Нещодавно Латвія та Польща піднімали в небо авіацію НАТО через загрозу російських дронів.

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