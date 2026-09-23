Франція може приєднати Латвію до ініціативи ядерного стримування

"Я активно контактував з президентом Франції щодо тіснішої співпраці між Латвією та Францією у сфері безпеки та оборони. Президент Макрон погодився розпочати переговори з Латвією щодо приєднання нашої країни до французької ініціативи ядерного стримування", – йдеться у заяві прем’єр-міністра Латвії.

Він також додав, що Макрон висловив свою відданість посиленню військової присутності Франції в Латвії, особливо в галузі протиповітряної оборони.

Наголошується, що цей крок стався після того, як Рига погодилася утриматися від голосування щодо угоди між 27 країнами-членами ЄС про виключення двох олігархів РФ зі санкційного списку - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.