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Франция может присоединить Латвию к инициативе ядерного сдерживания

01:35 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач - РБК-Украина)

Французский лидер Эммануэль Макрон согласился начать переговоры со своей страной по присоединению Латвии к французской инициативе ядерного сдерживания. Также Франция обязалась усилить свое присутствие в Латвии.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я активно контактировал с президентом Франции по более тесному сотрудничеству между Латвией и Францией в сфере безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией по присоединению нашей страны к французской инициативе ядерного сдерживания", - говорится в заявлении премьер-министра Латвии.

Он также добавил, что Макрон выразил свою приверженность усилению военного присутствия Франции в Латвии, особенно в области противовоздушной обороны.

Отмечается, что этот шаг произошел после того, как Рига согласилась воздержаться от голосования по соглашению между 27 странами-членами ЕС об исключении двух олигархов РФ из санкционного списка – Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Угроза РФ для Латвии

Латвия является одной из стран Балтии, где Россия проявляет свои провокации время от времени, что связано, в частности, с дроновыми полетами у границы, а иногда ее пересекают российские БпЛА.

Недавно Латвия и Польша поднимали в небо авиацию НАТО из-за угрозы российских дронов.

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