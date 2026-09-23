Франция может присоединить Латвию к инициативе ядерного сдерживания

Французский лидер Эммануэль Макрон согласился начать переговоры со своей страной по присоединению Латвии к французской инициативе ядерного сдерживания. Также Франция обязалась усилить свое присутствие в Латвии.
Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я активно контактировал с президентом Франции по более тесному сотрудничеству между Латвией и Францией в сфере безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией по присоединению нашей страны к французской инициативе ядерного сдерживания", - говорится в заявлении премьер-министра Латвии.
Он также добавил, что Макрон выразил свою приверженность усилению военного присутствия Франции в Латвии, особенно в области противовоздушной обороны.
Отмечается, что этот шаг произошел после того, как Рига согласилась воздержаться от голосования по соглашению между 27 странами-членами ЕС об исключении двух олигархов РФ из санкционного списка – Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
Латвия является одной из стран Балтии, где Россия проявляет свои провокации время от времени, что связано, в частности, с дроновыми полетами у границы, а иногда ее пересекают российские БпЛА.
Недавно Латвия и Польша поднимали в небо авиацию НАТО из-за угрозы российских дронов.