Франция может присоединить Латвию к инициативе ядерного сдерживания

"Я активно контактировал с президентом Франции по более тесному сотрудничеству между Латвией и Францией в сфере безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией по присоединению нашей страны к французской инициативе ядерного сдерживания", - говорится в заявлении премьер-министра Латвии.

Он также добавил, что Макрон выразил свою приверженность усилению военного присутствия Франции в Латвии, особенно в области противовоздушной обороны.

Отмечается, что этот шаг произошел после того, как Рига согласилась воздержаться от голосования по соглашению между 27 странами-членами ЕС об исключении двух олигархов РФ из санкционного списка – Алишера Усманова и Михаила Фридмана.