Франція може передати Україні системи HIMARS своєї модифікації, - ВВС

Франція може передати Україні системи LRU M270. Це модернізований аналог HIMARS на гусеничному ході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
За даними видання, ця інформація надходить з багатьох джерел, проте офіційно не підтверджена. На сьогоднішній зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн" Франція пообіцяла віддати три свої ракетні установки LRU M270. Такі установки є модернізованим аналог HIMARS на гусеничному ході.
Експерти з озброєнь із проекту Oryx відзначають, що у Франції в строю - всього 12 установок LRU. Ще 40 не модернізованих LRM M270 зберігаються на складах.
Нагадаємо, що Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T.
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