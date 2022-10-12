UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція може передати Україні системи HIMARS своєї модифікації, - ВВС

Фото: Франція може передати Україні системи HIMARS своєї модифікації (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Франція може передати Україні системи LRU M270. Це модернізований аналог HIMARS на гусеничному ході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За даними видання, ця інформація надходить з багатьох джерел, проте офіційно не підтверджена. На сьогоднішній зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн" Франція пообіцяла віддати три свої ракетні установки LRU M270. Такі установки є модернізованим аналог HIMARS на гусеничному ході.

Експерти з озброєнь із проекту Oryx відзначають, що у Франції в строю - всього 12 установок LRU. Ще 40 не модернізованих LRM M270 зберігаються на складах.

Нагадаємо, що Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтвердив плани поставок Україні додаткових гаубиць Caesar.

Сьогодні Канада оголосила новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяВійна в Україні