RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция может передать Украине системы HIMARS своей модификации, - BBC

Фото: Франция может передать Украине системы HIMARS своей модификации (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция может передать Украине системы LRU M270. Это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным издания, эта информация поступает из многих источников, однако официально не подтверждена. На сегодняшней встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" Франция пообещала отдать три свои ракетные установки LRU M270. Такие установки представляют собой модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу.

Эксперты по вооружениям из проекта Oryx отмечают, что во Франции в строю - всего 12 установок LRU. Еще 40 не модернизированных LRM M270 хранятся на складах.

Напомним, что Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы поставок Украине дополнительных гаубиц Caesar.

Сегодня Канада объявила новый пакет помощи Украине на 47 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияВойна в Украине