Франция может передать Украине еще до 12 САУ Caesar, - Le Monde

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde .

"В эту поставку могут войти от 6 до 12 гаубиц из пятнадцати, запрошенных Украиной ранее", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, завершаются технические обсуждения, поскольку маневр является предметом принципиального политического соглашения между тремя правительствами. Это было обнаружено во время переписки в последние недели между президентом Эммануэлем Макроном, его украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

"Операция беспрецедентна и сложна для французских властей. Техника, которую Париж обязуется доставить в Киев, изначально предназначалась для Дании, в рамках размещенного в 2017 году заказа на 15 единиц, дополненного еще 4 пушками в 2019 году", - заявили в издании .

На данном этапе Копенгаген тем более согласился отказаться от части этого оборудования, поскольку оно все еще находится в процессе технической проверки или даже не все соответствует спецификациям, которые изначально установлены датчанами.

Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км. Франция уже передала Украине 18 таких САУ.