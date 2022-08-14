Франция локализовала крупный лесной пожар: открыто шоссе, тысячи людей возвращаются в дома

Французские пожарные остановили распространение огромного пожара на юго-западе Франции, что позволило властям вновь открыть участок шоссе и позволить тысячам жителей региона вернуться в свои дома.

Подкрепление со всей Европы помогло местным пожарным справиться с огнем, который со вторника бушевал в регионе Жиронда и вынудил 10 тысяч человек эвакуироваться из своих домов.

По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, в этом году во Франции сгорело более 60 тысяч гектаров насаждений, что в шесть раз больше, чем в среднем за весь 2006–2021 годы.