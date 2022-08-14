Франция локализовала крупный лесной пожар: открыто шоссе, тысячи людей возвращаются в дома

Французские пожарные остановили распространение огромного пожара на юго-западе Франции, что позволило властям вновь открыть участок шоссе и позволить тысячам жителей региона вернуться в свои дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Подкрепление со всей Европы помогло местным пожарным справиться с огнем, который со вторника бушевал в регионе Жиронда и вынудил 10 тысяч человек эвакуироваться из своих домов.
По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, в этом году во Франции сгорело более 60 тысяч гектаров насаждений, что в шесть раз больше, чем в среднем за весь 2006–2021 годы.
Напомним, лесной пожар на Закарпатье длился около трех дней. Огонь охватил территорию площадью 90 гектаров.
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