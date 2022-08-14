Франція локалізувала велику лісову пожежу: відкрито шосе, тисячі людей повертаються в будинки

Французькі пожежники зупинили поширення величезної пожежі на південному заході Франції, що дозволило владі знову відкрити ділянку шосе і дозволити тисячам жителів регіону повернутися у свої будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Підкріплення з усієї Європи допомогло місцевим пожежникам впоратися з вогнем, який з вівторка вирував в регіоні Жиронда і змусив 10 тисяч людей евакуюватися зі своїх будинків.
За даними Європейської інформаційної системи з лісових пожеж, цього року у Франції згоріло понад 60 тисяч гектарів насаджень, що в шість разів більше, ніж у середньому за весь 2006-2021 роки.
Нагадавши, лісова пожежа на Закарпатті тривала близько трьох днів. Вогонь охопив територію площею 90 гектарів.
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