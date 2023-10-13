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Франція не кине своїх громадян у Газі, - Макрон

Париж, П'ятниця 13 жовтня 2023 03:51
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Франція не кине своїх громадян у Газі, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зробить усе можливе для повернення французьких громадян, яких утримує ХАМАС у Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Єдиний спосіб покласти край кровопролиттю - гарантувати безпеку Ізраїлю та створити державу для палестинців", - сказав Макрон.

Президент заявив, що 13 французьких громадян було вбито ХАМАСом під час їх нападів 7 жовтня в Ізраїлі і що ще 17 людей, включаючи дітей, зникли безвісти. Ймовірно, вони можуть перебувати в полоні в обложеному анклаві Газа, що межує із Середземним морем.

"Франція робить все разом із ізраїльською владою та нашими партнерами, щоб безпечно повернути їх додому, тому що Франція ніколи не кидає своїх дітей", - сказав французький лідер.

Назвавши ХАМАС терористичним угрупуванням, яке хотіло знищення Ізраїлю та його народу, Макрон сказав, що нескінченна війна не є вирішенням проблеми.

"Ізраїль має право захищати себе, ліквідуючи терористичні угруповання, включаючи ХАМАС шляхом цілеспрямованих дій, але також шляхом збереження цивільного населення, тому що це борг демократії", - сказав Макрон.

Після прибуття до Парижа ряду французьких громадян, які повернулися на батьківщину з Ізраїлю в четвер, міністр закордонних справ Катрін Колона заявила, що вирушить до Ізраїлю в неділю.

У Франції є найбільша в Європі єврейська громада з тисячами осіб з подвійним громадянством, що проживають в Ізраїлі, і найбільше мусульманське населення в Західній Європі.

Раніше ми повідомляли, що Франція посилила захист єврейських громад після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Також лідери європейських країн, включаючи Францію, оприлюднили спільну заяву, в якій підтримали Ізраїль та пообіцяли захистити країну.

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Франція Ізраїль Палестина
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