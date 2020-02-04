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Франция не исключает сценарий замороженного конфликта на Донбассе

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Замороженный конфликт будет означать провал переговоров

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен не исключил возможность того, что ситуация на Донбассе войдет в режим замороженного конфликта. Об этом он заявил в интервью Hromadske.

Как отметил де Понсен, если конфликт войдет в замороженный режим - это будет означать поражение переговорного процесса.

"Это не тот сценарий, которому мы бы предпочли, очевидно. Нашим сценарием является завершение конфликта и возвращение Донбасса Украине. Но конечно, сценарий замороженного конфликта не стоит исключать. Хотя такой сценарий будет поражением переговоров", - отметил посол Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению де Понсена, текст минских соглашений нуждается в уточнениях, пояснениях и детализации. При этом он заявил, что данные соглашения являются лучшими на данный момент для урегулирования ситуации на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что Беларусь готова поддержать участие США в урегулировании конфликта на Донбассе. По словам главы МИД Беларуси, Минск поддерживает любые форматы переговоров по урегулированию конфликта.

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