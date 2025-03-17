Франція і Канада вимагають від РФ чітких зобов'язань щодо миру в Україні, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон, що і Франція і Канада вимагають від Росії "чітких зобов'язань" щодо миру в Україні. Він вважає, що мир має супроводжуватися гарантіями безпеки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Макрон заявив на зустрічі з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні, пише BFM TV.

Як пише видання, Макрон зустрівся прийняв нового прем'єр-міністра Канади Марка Карні в Єлисейському палаці. Під час спілкування вони обговорили і питання України, зокрема і те, що Канада та Франція продовжуватимуть вимагати від Росії "чітких зобов'язань".

"Метою цього спільного зобов'язання з українцями завжди було досягнення міцної та довговічної країни, з надійними гарантіями, які захистять Україну від будь-якої нової російської агресії та забезпечать безпеку всієї Європи", - додав він.

Водночас Карні запевнив, що Канада хоче зміцнити свої зв'язки з "надійними союзниками, такими як Франція".

"Канада завжди буде поруч, щоб забезпечити безпеку і комерційні зв'язки Європи", - підсумував він.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, нещодавно Макрон детально описав чотири основні елементи гарантій безпеки для України:

негайна підтримка України - зокрема через нові ініціативи для постачання обладнання та коригування поставок відповідно до поточних потреб;

створення формату української армії для майбутнього миру, що дозволить їй протистояти новим російським наступам;

можливість розгортання військ на основі добровільної коаліції в Україні у майбутньому;

посилення європейської оборони, що є гарантією безпеки, а також додаткові інвестиції та координація між арміями.

Також ми писали, що радники з нацбезпеки Німеччини, Британії та Франції повинні відвідати США.