Франция и Канада требуют от РФ четких обязательств по миру в Украине, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, что и Франция и Канада требуют от России "четких обязательств" по миру в Украине. Он считает, что мир должен сопровождаться гарантиями безопасности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Макрон заявил на встрече с новым премьер-министром Канады Марком Карни, пишет BFM TV.

Как пишет издание, Макрон встретился принял нового премьер-министра Канады Марка Карни в Елисейском дворце. Во время общения они обсудили и вопрос Украины, в частности и то, что Канада и Франция будут продолжать требовать от России "четких обязательств".

"Целью этого общего обязательства с украинцами всегда было достижение крепкой и долговечной страны, с надежными гарантиями, которые защитят Украину от любой новой российской агрессии и обеспечат безопасность всей Европы", - добавил он.

В то же время Карни заверил, что Канада хочет укрепить свои связи с "надежными союзниками, такими как Франция".

"Канада всегда будет рядом, чтобы обеспечить безопасность и коммерческие связи Европы", - подытожил он.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, недавно Макрон подробно описал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины:

немедленная поддержка Украины - в частности через новые инициативы для поставки оборудования и корректировки поставок в соответствии с текущими потребностями;

создание формата украинской армии для будущего мира, что позволит ей противостоять новым российским наступлениям;

возможность развертывания войск на основе добровольной коалиции в Украине в будущем;

усиление европейской обороны, что является гарантией безопасности, а также дополнительные инвестиции и координация между армиями.

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