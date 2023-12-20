Франція і Чехія розуміють ризик можливої перемоги Росії в Україні, - президент Павел

Павло сьогодні провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. За його словами, вони обговорювали війну в Україні.

"Ми поділяємо з Францією точку зору, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну, тому що не бачимо іншої і кращої альтернативи. Якщо Україна хоче витримати тиск Росії, ми повинні допомагати їй більше і, за можливості, швидше", - сказав Павел.

Також Павел заявив, що Європі бракує деяких важливих можливостей для захисту своїх інтересів і захисту від агресорів, включно з розвідкою або стратегічною логістикою.

"Європа змирилася зі своїм розвитком в останні десятиліття", - сказав президент.

ЄС потрібно розширювати

Окремо він заявив, що Франція і Чехія усвідомлюють ризики, пов'язані з можливим успіхом Росії у війні з Україною.

"Унаслідок агресії Путіна у нас склалася дуже близька думка про важливість розширення Євросоюзу за рахунок включення до нього інших країн. Я також ціную домовленість щодо підтримки України", - сказав президент Чехії.

Інші заяви Петра Павела про війну в Україні

Раніше президент Чехії Петр Павел заявляв, що Росія може повністю відновити свою боєздатність протягом шести років.

Також Павел говорив, що нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що Україна може отримати військову перевагу, а час наразі йде на користь Росії.