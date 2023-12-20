Франция и Чехия понимают риск возможной победы России в Украине, - президент Павел

Павел сегодня провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, они обсуждали войну в Украине.

"Мы разделяем с Францией точку зрения, что мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что не видим другой и лучшей альтернативы. Если Украина хочет выдержать давление России, мы должны помогать ей больше и, по возможности, быстрее", - сказал Павел.

Также Павел заявил, что Европе не хватает некоторых важных возможностей для защиты своих интересов и защиты от агрессоров, включая разведку или стратегическую логистику.

"Европа смирилась со своим развитием в последние десятилетия", - сказал президент.

ЕС нужно расширять

Отдельно он заявил, что Франция и Чехия осознают риски, связанные с возможным успехом России в войне с Украиной.

"Вследствие агрессии Путина у нас сложилось очень близкое мнение о важности расширения Евросоюза за счет включения в него других стран. Я также ценю договоренность о поддержке Украины", - сказал президент Чехии.

Другие заявления Петра Павела о войне в Украине

Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что Россия может полностью восстановить свою боеспособность в течение шести лет.

Также Павел говорил, что нынешняя ситуация на поле боя не указывает на то, что Украина может получить военное преимущество, а время идет в пользу России.