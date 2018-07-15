Франция - Хорватия: прогноз букмекеров

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 15.07.2018 - 15:03

Специалисты считают "трехцветных" фаворитом матча

Сборные Франции и Хорватии сразятся в финале чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 18:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "трехцветных".

15 июля 18:00
Москва, стадион "Лужники"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу "трехцветных" с коэффициентом 1,94, а на "шашечных" - 5,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,3.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Франции можно поставить с коэффициентом 1,85, а на победу Хорватии - 5,0. На то, что матч в основное время закончится в ничью - 3,10.

Напомним, сборная Бельгии заняла третье место на ЧМ-2018.

Франция - Хорватия: где смотреть матч Франция - Хорватия: онлайн трансляция
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