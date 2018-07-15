Франція - Хорватія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "триколірних" фаворитом матчу

Збірні Франції та Хорватії боротимуться у фіналі чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 18:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "триколірних".

15 липня 18:00

Москва, стадіон "Лужники"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу "триколірних" з коефіцієнтом 1,94, а на "шашкових" - 5,2. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,3.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф Франції можна поставити з коефіцієнтом 1,85, а на перемогу Хорватії - 5,0. На те, що матч в основний час закінчиться в нічию - 3,10.

Нагадаємо, збірна Бельгії посіла третє місце на ЧС-2018.