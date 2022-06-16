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Франция хочет военной победы Украины и возвращения Крыма, - источник Reuters

Фото: Франция хочет военной победы Украины над Россией (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Александр Белоус

Франция хочет военной победы Украины над Россией, которая восстановит территориальную целостность страны. Французский дипломатический источник заявил, что Украина также должна вернуть Крым, захваченный Россией в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам определить, какой может быть военная победа.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев в четверг с совместным визитом. Они намерены продемонстрировать свою поддержку Украине, которая противостоит российскому нападению.

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