Франція хоче створити балістичну ракету, яка зможе долетіти до Москви

Франція планує створити власну балістичну ракету середньої дальності. Таке рішення виникло після того, як Росія завдала демонстративного удару по Дніпру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Challenges.

За даними ЗМІ, французькі розробники планують створити ракету, яка дозволить уражати цілі на відстані понад 1000 кілометрів. Наразі мова йде лише про обговорення проекту між командуванням французьких збройних сил та генеральним директоратом озброєння.

Однак вже відомі певні деталі концепції ракети. Її хочуть запускати із пересувних наземних установок. Вона має бути забезпечена такими характеристиками, як активне маневрування на термінальній ділянці перед ураженням цілі. Ймовірно, ракета вмітиме до останнього моменту змінювати траєкторію, що унеможливить її перехоплення.

За даними джерел видання, Мініоборони Франції має знайти бюджет для запуску проекту, адже він перебуває на дуже ранній стадії.

Водночас у Defense Express вважають, що при дальності льоту у 1000 кілометрів ракета буде не дуже великих габаритів. Це дозволить зекономити на вартості її розробки і таким чином збільшить їх кількість у майбутньому. При цьому аналітики вважають, 1000 кілометрів - це достатній параметр, адже у разі застосування на території країн Балтії ці ракети зможуть уразити об'єкти у Москві.