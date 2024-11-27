Франция хочет создать баллистическую ракету, которая сможет долететь до Москвы

Франция планирует создать свою баллистическую ракету средней дальности. Такое решение возникло после того, как Россия нанесла демонстративный удар по Днепру в Украине.

По данным СМИ, французские разработчики планируют создать ракету, которая позволит поражать цели на расстоянии более 1000 км. Речь идет лишь об обсуждении проекта между командованием французских вооруженных сил и генеральным директоратом вооружения.

Однако уже известны некоторые детали концепции ракеты. Ее хотят запускать из передвижных наземных установок. Она должна быть обеспечена такими характеристиками как активное маневрирование на терминальном участке перед поражением цели. Вероятно, ракета будет уметь до последнего момента изменять траекторию, что исключит возможность ее перехвата.

По данным источников издания, Министерство обороны Франции должно найти бюджет для запуска проекта, ведь он находится на очень ранней стадии.

В то же время, в Defense Express считают, что при дальности лета в 1000 километров ракета будет не очень больших габаритов. Это позволит сэкономить на стоимости ее разработки и, таким образом, увеличит их количество в будущем. При этом аналитики считают, что 1000 километров – это достаточный параметр, ведь в случае применения на территории стран Балтии эти ракеты смогут поразить объекты в Москве.