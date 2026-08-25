Франція хоче обмежити закупівлю зброї для України за межами ЄС, - Euronews

Йдеться про фінансовий інструмент Ukraine Support Loan на 90 млрд євро, затверджений країнами ЄС на 2026-2027 роки. З цієї суми 60 млрд євро передбачено безпосередньо на військову допомогу, а 30 млрд євро - на економічну підтримку.

За правилами кредиту, Україна може витрачати не більше 35% від вартості оборонної продукції на закупівлі поза межами ЄС та Європейської економічної зони. Проте Київ має право просити про винятки, якщо європейські аналоги відсутні або місцеві виробники не встигають виготовити потрібні обсяги.

Наразі Єврокомісія погодила для України два такі винятки через брак власних потужностей у ЄС: на китайські комплектуючі для дронів та на американські ракети-перехоплювачі до систем Patriot.

Позиція Парижа та розбіжності в ЄС

Франція наполягає, щоб ці дозволи залишалися виключно тимчасовими, а фінансування з часом переорієнтувалося на європейський оборонпром. Париж володіє одним із найпотужніших ОПК у Європі, зокрема випускає франко-італійські комплекси SAMP/T, які вважаються аналогом Patriot.

Водночас низка країн Північної та Східної Європи виступають проти таких обмежень. Ще у липні міністри оборони 9 країн - Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Нідерландів, Данії, Естонії, Латвії та Литви - звернулися з листом до глави європейської дипломатії Каї Каллас та єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса з закликом надати Києву максимальну свободу закупівель.

"Ми продовжуємо наголошувати, що оперативне затвердження переліків продукції має ключове значення, зокрема завдяки прагматичному використанню дерогації (відступу від правил) для закупівлі матеріалів, вироблених третіми країнами", - підкреслили посадовці у своєму листі.