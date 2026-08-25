RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Франция хочет ограничить закупку оружия для Украины за пределами ЕС, - Euronews

21:53 25.08.2026 Вт
2 мин
Европейские страны разошлись во взглядах
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)

Франция стремится ограничить сроки действия исключений, позволяющих Украине покупать оружие за пределами Евросоюза за счет европейского кредита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Речь идет о финансовом инструменте Ukraine Support Loan на 90 млрд евро, утвержденном странами ЕС на 2026-2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро предусмотрено непосредственно на военную помощь, а 30 млрд евро - на экономическую поддержку.

По правилам кредита Украина может тратить не более 35% от стоимости оборонной продукции на закупки вне ЕС и Европейской экономической зоны. Однако Киев имеет право просить об исключениях, если европейские аналоги отсутствуют или местные производители не успевают изготовить нужные объемы.

В настоящее время Еврокомиссия согласовала для Украины два таких исключения из-за нехватки собственных мощностей в ЕС: на китайские комплектующие для дронов и на американские ракеты-перехватчики к системам Patriot.

Позиция Парижа и разногласия в ЕС

Франция настаивает, чтобы эти разрешения оставались исключительно временными, а финансирование со временем переориентировалось на европейский оборонпром. Париж владеет одним из самых мощных ОПК в Европе, в том числе выпускает франко-итальянские комплексы SAMP/T, считающиеся аналогом Patriot.

В то же время, ряд стран Северной и Восточной Европы выступают против таких ограничений. Еще в июле министры обороны 9 стран - Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы - обратились с письмом к главе европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссару по обороне Андрюсу Кубилюсу с призывом предоставить Киеву максимальную свободу закупок.

"Мы продолжаем подчеркивать, что оперативное утверждение перечней продукции имеет ключевое значение, в частности, благодаря прагматичному использованию дерогации (отступления от правил) для закупки материалов, произведенных третьими странами", - подчеркнули чиновники в своем письме.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Британия и Франция согласились предоставить Украине лицензию для собственного производства Storm Shadow/SCALP.

Ранее глава государства сообщил, что Украина получила небольшую партию ракет Patriot.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзФранцияУкраинаВооруженные силы Украины