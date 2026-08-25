Франция хочет ограничить закупку оружия для Украины за пределами ЕС, - Euronews

Речь идет о финансовом инструменте Ukraine Support Loan на 90 млрд евро, утвержденном странами ЕС на 2026-2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро предусмотрено непосредственно на военную помощь, а 30 млрд евро - на экономическую поддержку.

По правилам кредита Украина может тратить не более 35% от стоимости оборонной продукции на закупки вне ЕС и Европейской экономической зоны. Однако Киев имеет право просить об исключениях, если европейские аналоги отсутствуют или местные производители не успевают изготовить нужные объемы.

В настоящее время Еврокомиссия согласовала для Украины два таких исключения из-за нехватки собственных мощностей в ЕС: на китайские комплектующие для дронов и на американские ракеты-перехватчики к системам Patriot.

Позиция Парижа и разногласия в ЕС

Франция настаивает, чтобы эти разрешения оставались исключительно временными, а финансирование со временем переориентировалось на европейский оборонпром. Париж владеет одним из самых мощных ОПК в Европе, в том числе выпускает франко-итальянские комплексы SAMP/T, считающиеся аналогом Patriot.

В то же время, ряд стран Северной и Восточной Европы выступают против таких ограничений. Еще в июле министры обороны 9 стран - Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы - обратились с письмом к главе европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссару по обороне Андрюсу Кубилюсу с призывом предоставить Киеву максимальную свободу закупок.

"Мы продолжаем подчеркивать, что оперативное утверждение перечней продукции имеет ключевое значение, в частности, благодаря прагматичному использованию дерогации (отступления от правил) для закупки материалов, произведенных третьими странами", - подчеркнули чиновники в своем письме.