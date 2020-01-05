Франция готова ответить США на введение пошлин

Франция готова на ответные меры в случае введения пошлин со стороны США на французские товары. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает Le Journal du Dimanche.

По его словам, Франция хочет избежать торговой войны с США. При этом Ле Мэр считает, что французским властям важно обложить налогом американские цифровые компании, которые физически не присутствуют на территории Франции и не платят налоги, несмотря на значительный доход.

"Мы хотим избежать торговой войны, но вместе с нашими европейскими партнерами мы будем готовы ответить, если окажемся под ударом санкций, которые мы считаем недружественными и незаконными. Американская администрация утверждает, что наш налог является дискриминационным. Я официально это оспариваю и только что направил соответствующее письмо представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру", - сообщил Ле Мэр.

Отметим, 11 июля парламент Франции утвердил новый налог в размере 3%, что будет отчисляться с доходов технологических компаний. В частности, это касается около 30 крупных компаний, включая Google, Amazon, Facebook и Apple, а также Airbnb и Instagram.

Также РБК-Украина писало, что Франция намерена оспорить угрозу президента США Дональда Трампа ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары на сумму 2,4 млрд долларов во Всемирной торговой организации (ВТО).