Трамп пригрозил санкциями против Франции из-за пошлин на IT-компании США

Фото: Трамп и Макрон (twitter/reuters)

Трамп намекнул на введение пошлин в ответ на товары из Франции, в частности - на вино

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал обращение к президенту Франции Эммануэля Макрона, пригрозив Парижу санкциями. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Это обращение появилось после того, как Франция ввела пошлины на американские IT-компании. В частности, нововведение коснулось крупных технологических компаний Google, Amazon, Facebook и Apple, Airbnb и Instagram.

"Франция ввела цифровые налоги на наши крупные американские технологические компании. Если кто и может это делать, то только та страна, где эти компании находятся - США. Мы анонсируем в ближайшее время наш ответ на глупости Макрона", - написал американский лидер.

Также он намекнул на возможное ограничение доступа на американский рынок алкогольных напитков, к примеру - вина.

"Я всегда говорил, что американское вино лучше французское!", - подчеркнул Трамп.

Напомним, несколько дней перед этим заявлением Дональд Трамп сказал, что Европейский союз "обдирает" Штаты в сфере торговли и заявил, что Евросоюз был создан для того, "чтобы победить США в экономической сфере".

Впоследствии Евросоюз пригрозил США пошлинами на 39 млрд долларов, если США обложат тарифами импортные автомобили.

Ззаначимо, что 11 июля парламент Франции утвердил новый налог в размере 3%, что будет отчисляться с доходов технологических компаний. В частности, это касается около 30 крупных компаний, включая Google, Amazon, Facebook и Apple, а также Airbnb и Instagram.

Налогом теперь вынуждена платить любая технологическая компания с доходом в более чем 750 миллионов евро, из которых не менее 25 миллионов евро генерируются во Франции. По подсчетам Минфина страны, новый налог может принести бюджету около 500 миллионов евро в год.