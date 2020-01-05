Франція готова відповісти США на введення мит

Франція готова на відповідних заходів у разі введення мит з боку США на французькі товари. Про це заявив міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер, передає Le Journal du Dimanche.

За його словами, Франція хоче уникнути торговельної війни з США. При цьому Ле Мер вважає, що французьким властям важливо обкласти податком американські цифрові компанії, які фізично не присутні на території Франції і не платять податки, незважаючи на значний дохід.

"Ми хочемо уникнути торговельної війни, але разом з нашими європейськими партнерами ми будемо готові відповісти, якщо опинимося під ударом санкцій, які ми вважаємо недружніми і незаконними. Американська адміністрація стверджує, що наш податок є дискримінаційним. Я офіційно це заперечую і тільки що направив відповідний лист представника США на торгових переговорах Роберту Лайтхайзеру", - повідомив Ле Мер.

Відзначимо, 11 липня парламент Франції затвердив новий податок у розмірі 3%, що буде відраховуватися з доходів технологічних компаній. Зокрема, це стосується близько 30 великих компаній, включаючи Google, Amazon, Facebook і Apple, а також Airbnb і Instagram.

Також РБК-Україна писало, що Франція має намір оскаржити загрозу президента США Дональда Трампа ввести мита за ставкою до 100% на французькі товари на суму 2,4 млрд доларів у Світовій організації торгівлі (СОТ).