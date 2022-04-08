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Франция готова отказаться от российской нефти, - Минфин

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Пятница 08 апреля 2022 19:55
Франция готова отказаться от российской нефти, - Минфин Фото: министр финансов Франции Бруно ле Мэр (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Франция заявила о намерении "пойти дальше" и запретить поставки российской нефти. По словам главы Министерства финансов Бруно ле Мэра, сегодняшний обстрел в Краматорске был "массовым убийством" и осудил зверства оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Франция готова пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что последующие шаги и последующие обсуждения будут посвящены этому вопросу - запрету на российскую нефть", - заявил министр.

По словам главы Минфина Франции, сегодняшние санкции, которые были согласованы Европейским союзом против России являются самыми тяжелыми с момента создания ЕС.

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