Франція готова відмовитись від російської нафти, - Мінфін

Франція заявила про намір "піти далі" й заборонити постачання російської нафти. За словами голови Міністерства фінансів Бруно ле Мера, сьогоднішній обстріл в Краматорську був “масовим вбивством” та засудив звірства окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

" Франція готова піти далі і ухвалити рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки та наступні обговорення будуть присвячені цьому питанню - забороні на російську нафту", - заявив міністр.

За словами голови Мінфіну Франції, сьогоднішні санкції, що були узгоджені Європейським союзом, проти Росії є найважчими з моменту створення ЄС.