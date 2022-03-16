Франция готова обсуждать автономию Корсики в случае переизбрания Макрона

Французские власти готовы обсуждать автономность Корсики в случае переизбрания президента Эммануэля Макрона на второй срок. Заявление сделано на фоне беспорядков, которые вспыхнули после нападения на осужденного корсиканского националиста Ивана Колонну в тюрьме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в газете Corse-Martin.
По словам Дарманена, его двухдневный визит на Корсику связан с "беспрецедентной дискуссией по институциональному вопросу". В то же время, подчеркнул он, процесс автономизации логично инициировать во время второго срока Макрона. Дарманен утверждает, что Париж готов к автономии Корсики.
"Только вопрос в том, что это за автономия. Нам нужно это обсудить", - отметил он.
Кроме того, Дарманен признал ответственность государства за то, что было допущено нападение на Колонну, который пострадал от действий сокамерника и сейчас находится в коме.
Напомним, в 2018 году на острове после местных выборов укрепились позиции националистической коалиции "За Корсику", которая требует диалога с центральными властями. Периодически там проходят акции с требованием большей автономии и признания корсиканского языка региональным.
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