Франція готова обговорювати автономію Корсики у разі переобрання Макрона

Французька влада готова обговорювати автономність Корсики в разі переобрання президента Еммануеля Макрона на другий термін. Заяву зроблено на тлі заворушень, які спалахнули після нападу на засудженого корсиканського націоналіста Івана Колонну у в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена в газеті Corse-Martin .

За словами Дарманена, його дводенний візит на Корсику пов'язаний з "безпрецедентною дискусією з інституційного питання". У той же час, підкреслив він, процес автономізації логічно ініціювати під час другого терміну Макрона. Дарманен стверджує, що Париж готовий до автономії Корсики.

"Тільки питання в тому, що це за автономія. Нам потрібно це обговорити", - зазначив він.

Крім того, Дарманен визнав відповідальність держави за те, що було допущено напад на Колонну, який постраждав від дій співкамерника і зараз знаходиться в комі.