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Франція готова обговорювати автономію Корсики у разі переобрання Макрона

Автор: Ілона Свиридова

Французька влада готова обговорювати автономність Корсики в разі переобрання президента Еммануеля Макрона на другий термін. Заяву зроблено на тлі заворушень, які спалахнули після нападу на засудженого корсиканського націоналіста Івана Колонну у в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена в газеті Corse-Martin.

За словами Дарманена, його дводенний візит на Корсику пов'язаний з "безпрецедентною дискусією з інституційного питання". У той же час, підкреслив він, процес автономізації логічно ініціювати під час другого терміну Макрона. Дарманен стверджує, що Париж готовий до автономії Корсики.

"Тільки питання в тому, що це за автономія. Нам потрібно це обговорити", - зазначив він.

Крім того, Дарманен визнав відповідальність держави за те, що було допущено напад на Колонну, який постраждав від дій співкамерника і зараз знаходиться в комі.

Нагадаємо, в 2018 році на острові після місцевих виборів зміцнилися позиції націоналістичної коаліції "За Корсику", яка вимагає діалогу з центральною владою. Періодично там проходять акції з вимогою більшої автономії та визнання корсиканської мови регіональною.

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ФранціяЕммануель Макрон