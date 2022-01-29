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Франция готова направить военных в Румынию

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Суббота 29 января 2022 18:36
Франция готова направить военных в Румынию Фото: министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Валерия Полищук

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Франция планирует направить несколько сотен своих военных в Румынию в рамках возможного развертывания НАТО. Такое решение принимается на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20 minutes.

"Мы готовы к тому, чтобы развернуть наших военных в Румынии - стране, граничащей с Украиной - при соответствующем решении НАТО", - сказала Парли.

Она добавила, что в четверг посетила Бухарест, чтобы обсудить размещение французских войск в Румынии.

"Это причина, по которой я отправился в Румынию в четверг. Мы, очевидно, обменялись мнениями с нашими румынскими партнерами по этому вопросу", - заявила она.

Ранее сообщалось, что газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США рассматривают возможность отправить по 1 тысячи военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию.

В свою очередь министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что НАТО рассматривает возможность размещения дополнительных войск в Словакии.

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