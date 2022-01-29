Франция готова направить военных в Румынию

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Франция планирует направить несколько сотен своих военных в Румынию в рамках возможного развертывания НАТО. Такое решение принимается на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20 minutes .

"Мы готовы к тому, чтобы развернуть наших военных в Румынии - стране, граничащей с Украиной - при соответствующем решении НАТО", - сказала Парли.

Она добавила, что в четверг посетила Бухарест, чтобы обсудить размещение французских войск в Румынии.

"Это причина, по которой я отправился в Румынию в четверг. Мы, очевидно, обменялись мнениями с нашими румынскими партнерами по этому вопросу", - заявила она.