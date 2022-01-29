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Франція готова направити військових до Румунії в рамках розгортання НАТО

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Субота 29 січня 2022 18:36
Франція готова направити військових до Румунії в рамках розгортання НАТО Фото: міністр Збройних сил Франції Флоранс Парлі (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр Збройних сил Франції Флоранс Парлі заявила, що Франція планує направити кілька сотень своїх військових до Румунії в рамках можливого розгортання НАТО. Таке рішення приймається на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20 minutes.

"Ми готові до того, щоб розгорнути наших військових в Румунії - країні, що межує з Україною - при відповідному рішенні НАТО", - сказала Парлі.

Вона додала, що в четвер відвідала Бухарест, щоб обговорити розміщення французьких військ в Румунії.

"Це причина, по якій я відправився в Румунію в четвер. Ми, очевидно, обмінялися думками з нашими румунськими партнерами з цього питання", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що газета The Daily Telegraph, посилаючись на джерела в британському оборонному відомстві, повідомила, що Сполучене Королівство і США розглядають можливість відправити по 1 тисячі військовослужбовців до Румунії, Болгарії та Угорщини.

У свою чергу міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що НАТО розглядає можливість розміщення додаткових військ у Словаччині.

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Франція Румунія Вторгнення Росії до України
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