Франція готова направити військових до Румунії в рамках розгортання НАТО

Міністр Збройних сил Франції Флоранс Парлі заявила, що Франція планує направити кілька сотень своїх військових до Румунії в рамках можливого розгортання НАТО. Таке рішення приймається на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20 minutes .

"Ми готові до того, щоб розгорнути наших військових в Румунії - країні, що межує з Україною - при відповідному рішенні НАТО", - сказала Парлі.

Вона додала, що в четвер відвідала Бухарест, щоб обговорити розміщення французьких військ в Румунії.

"Це причина, по якій я відправився в Румунію в четвер. Ми, очевидно, обмінялися думками з нашими румунськими партнерами з цього питання", - заявила вона.