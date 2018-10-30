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Радбез ООН відхилив пропозицію Росії запросити на засідання представників "Л/ДНР"

Новини » Політика    30.10.2018 - 21:40
Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

В ООН засудили майбутні "вибори" в "ДНР"

Члени Ради безпеки ООН відхилили пропозицію Російської Федерації (РФ) запросити для участі в засіданні СБ по Україні представників "ДНР" і "ЛНР". Про це передає РБК-Україна з посиланням на службу новин ООН.

У Нью-Йорку у вівторок, 30 жовтня, розпочалося засідання Ради безпеки ООН по Україні. Пропозицію Росії про запрошення представників "Л/ДНР" не підтримали.

Також перед початком засідання Радбезу ООН група 8 європейських членів РБ у спільній заяві підтвердила позицію Євросоюзу щодо України, заявила про повну підтримку незалежності та територіальної цілісності України і засудила так звані "вибори" в "ДНР".

Радбез ООН відхилив пропозицію Росії запросити на засідання представників &quot;Л/ДНР&quot;

Нагадаємо, засідання РБ ООН було ініційоване Україною. Востаннє Радбез обговорював проблему російської агресії проти України 29 травня 2018 року.

Раніше прес-секретар Державного департаменту США Хізер Ноєрт заявила, що Російська Федерація повинна скасувати незаконні "вибори" на окупованій частині Донбасу.

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