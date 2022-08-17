Франция и Германия руководят Евросоюзом де-факто как олигархия, - Моравецкий

Париж и Берлин в последние годы руководят Европейским союзом де-факто по принципам олигархии.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
"На бумаге все государства-члены (Евросоюза – ред.) равны. Но политическая реальность показывает, что вес немецких и французских голосов является доминирующим. Мы имеем дело с формальной демократией, но де-факто олигархией, где власть находится в руках сильнейших", - заявил премьер Польши.
Глава правительства также отметил, что Париж и Берлин игнорируют голоса таких стран, как Польша, которые давно предупреждали объединенную Европу о российском экспансионизме, но многие лидеры ведущих стран были очарованы Путиным. По словам Моравецкого, теперь они шокированы происходящим.
По мнению польского премьера, ЕС в свое время не прислушался к предупреждениям Варшавы касательно планов России, что указывает на большую проблему в Европейском союзе.
"Европа оказалась в своем нынешнем положении, потому что в свое время отказалась услышать правду и не хотела замечать, что в РФ возродились демоны 19-го и 20-го веков: национализм, колониализм и тоталитаризм", - резюмировал Моравецкий.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что пути Польши и Венгрии разошлись из-за разного отношения к войне в Украине. По его словам, поставки оружия Киеву призваны помочь украинцам отстоять свой суверенитет и преодолеть агрессию РФ.
Напомним, что ранее канцлер Германии Шольц заявлял, что он против запрета въезда граждан России в ЕС. По его мнению, это война Путина, а не россиян.
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