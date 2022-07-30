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Моравецкий: из-за войны в Украине разошлись пути Польши и Венгрии

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Варшава, Суббота 30 июля 2022 16:46
Моравецкий: из-за войны в Украине разошлись пути Польши и Венгрии Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Польский премьер Матеуш Моравецкий уверен, что пути Польши и Венгрии разошлись из-за разного отношения к войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Prawna.

В частности, он прокомментировал заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что война в Украине "сотрясла польско-венгерские отношения", которые были основной работы в Вышеградской группе.

"Подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись", - отметил Моравецкий.

При этом он добавил, что Польша не принимает участия в войне, а поставки оружия призваны помочь украинцам отстоять свой суверенитет и преодолеть агрессию России.

"Мы хотим, чтобы Украина выжила и сохранила свою территориальную целостность, свой суверенитет. Я верю, что это произойдет", - добавил Моравецкий.

Напомним, ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Запад должен прекратить поставки оружия в Украину, а Европейский союз встать между ней и Россией, чтобы разработать мирный план и склонить стороны к переговорам.

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