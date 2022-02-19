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Франция и Германия призывают своих граждан срочно покинуть Украину

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Париж, Берлин, Суббота 19 февраля 2022 17:51
Франция и Германия призывают своих граждан срочно покинуть Украину Фото: Франция и Германия призывают своих граждан срочно покинуть Украину (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во Франции и Германии обнародовали предупреждение для своих граждан об опасности поездок в Украину. Их призвали срочно покинуть украинские территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на france24 и сайт МИД Германии.

"Франция призывает своих граждан покинуть Украину, на фоне заявлений ОБСЕ в Украине и резким увеличением кинетической активности вдоль линии соприкосновения на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Министерство иностранных дел опубликовало похожее заявление.

"Гражданам Германии рекомендуется покинуть Украину сейчас. Напряженность в отношениях между Россией и Украиной продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских военных частей вблизи границ Украины. Военный конфликт возможен в любой момент", - заявили в ведомстве.

Напомним, сегодня немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Киев и из Киева. Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года.

Добавим, Министерство иностранных дел Греции обратилось к своим гражданам с призывом немедленно покинуть территорию Украины

При этом США, Британия, Германия и еще ряд стран призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения России.

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