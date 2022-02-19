Франция и Германия призывают своих граждан срочно покинуть Украину

Во Франции и Германии обнародовали предупреждение для своих граждан об опасности поездок в Украину. Их призвали срочно покинуть украинские территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на france24 и сайт МИД Германии.

"Франция призывает своих граждан покинуть Украину, на фоне заявлений ОБСЕ в Украине и резким увеличением кинетической активности вдоль линии соприкосновения на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Министерство иностранных дел опубликовало похожее заявление.

"Гражданам Германии рекомендуется покинуть Украину сейчас. Напряженность в отношениях между Россией и Украиной продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских военных частей вблизи границ Украины. Военный конфликт возможен в любой момент", - заявили в ведомстве.